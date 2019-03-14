РИАМО - 14 мар. Мособлдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты Московской области Татьяны Дымнич в связи с ее выходом на пенсию, сообщается на сайте регионального парламента.

«Мособлдума 14 марта на 78-ом заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты Московской области Татьяны Дымнич», — говорится в сообщении.

Полномочия досрочно прекращаются в связи с выходом на пенсию.

Дымнич работала аудитором Контрольно-счетной палаты Московской области с 17 апреля 2014 года.

До этого, с 1995-го по 1999-й год, она была заместителем начальника, первым заместителем начальника департамента социальной защиты населения администрации Московской области. С 1999-го по 2005-й – первым зампредом комитета социальной защиты Московской области.

С 2005-го по 2011-й Дымнич работала первым замминистра социальной защиты населения правительства Подмосковья. С 2011-го по 2014-й – замминистра финансов правительства региона.

За добросовестную государственную гражданскую службу Дымнич награждена медалью ордена Ивана Калиты, золотой медалью имени императрицы Марии Федоровны «За социальное служение», знаком отличия «За заслуги перед Московской областью», знаком губернатора Московской области «За труды и усердие», знаком губернатора Подмосковья «За полезное», знаком губернатора региона «Благодарю», знаком Мособлдумы «За содействие» и другими наградами области и РФ.