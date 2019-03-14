РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В прошлом году сотруднику полиции подмосковных Люберец пытались дать взятку в крупном размере, виновника задержали, по результатам расследования дело направили в суд, сообщил заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МУ МВД России «Люберецкое» Александр Кречет.

В четверг в МУ МВД России «Люберецкое» прошла пресс-конференция на тему: «Профилактика и противодействие коррупции». Ее провели в преддверии Дня образования службы по борьбе с экономическими преступлениями, который отмечается 16 марта.

«В рамках противодействия коррупционным проявлениям в 2018 году на имя начальника МУ МВД России «Люберецкое» поступил рапорт оперуполномоченного оперативного подразделения о предложении ему взятки в виде денег за не привлечение к уголовной ответственности за преступление. В результат оперативно-разыскного мероприятия задержано лицо при передаче взятки в сумме 200 тысяч рублей», – сказал Кречет.

По его словам, дача взятки проходила в служебном кабинете МУ МВД. Материал проверки по даче взятки в крупном размере направили в следственный отдел Следственного комитета России по Московской области по городу Люберцы для возбуждения уголовного дела. По результатам расследования дело направлено в суд.