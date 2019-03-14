РИАМО - 14 мар. Региональный Минстрой выдал разрешение на строительство двух домов в подмосковной Коломне для переселенцев из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» в микрорайоне Подлипки планируется строительство двух многоквартирных жилых домов для расселения аварийного жилья. Завершение строительства объектов запланировано на 4 квартал 2019 года», – сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Согласно проекту, трехэтажный трехсекционный жилой дом 13 имеет общую площадь 3,2 тысячи квадратных метров. Жилой дом 14 представляет собой трехэтажное двухсекционное здание общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

«В новостройки планируется переселить жильцов 75 аварийных помещений, расположенных в домах 46 и 48 на улице Ленина. Расселяемая площадь этих квартир составляет 3507 квадратных метров. Строительство домов позволит обеспечить современным комфортным жильем 187 человек», – уточнил Тагиев.