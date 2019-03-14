РИАМО - 14 мар. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон об объединении городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево в Орехово-Зуевский городской округ, сообщается на сайте регионального парламента.

С соответствующей законодательной инициативой в Мособлдуму обратились депутаты совета депутатов городского округа Орехово-Зуево.

«22 января глава городского округа Ликино-Дулево обратился в советы депутатов городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево с предложением об их объединении. После широкого общественного обсуждения с гражданами совет депутатов Орехово-Зуева единогласно поддержал идею и обратился с законодательной инициативой в Московскую областную думу 28 февраля», - сказал на заседании глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин.

Как отметил Панин, было инициировано общественное обсуждение на тему названия нового муниципалитета – большинство высказалось за Орехово-Зуевский городской округ.

«Тема объединения возникла не сегодня – в 1997 году были проведены референдумы, где 75% города Орехово-Зуево поддержали его объединение с районом. И 77% избирателей Орехово-Зуевского района поддержали его сохранение в действующих границах. Но позиция местной администрации тогда не позволила довести идею до конца», - добавил Панин.

По словам председателя комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александра Наумова, принятием закона об объединении депутаты регионального парламента восстановили историческую справедливость.

«Начало было положено еще в советское время. Закон был рассмотрен комитетом (Мособлдумы по местному самоуправлению – ред.) и доработан с согласованием автора инициативы», - добавил Наумов.

На сайте отмечается, что в последние годы были объединены и расположены в городе Орехово-Зуево пенсионные и налоговые управления, службы занятости, Росреестр. Под единым руководством работают органы социальной защиты, суд, управления МВД и МЧС.

Закон об объединении городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево принят депутатами Мособлдумы в трех чтениях.

«Я поздравляю с образованием нового городского округа и желаю удачи в предстоящей работе. Действительно, в прошлом район и город находились в единой структуре управления. Уверен, что те вопросы, которые будут возникать у жителей Ликино-Дулева и Орехово-Зуева в процессе объединения, будут решаться в рамках утвержденных планов работ и дорожных карт», - сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.