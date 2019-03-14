РИАМО - 14 мар. С начала года свыше 80 тысяч человек приняли участие в региональном фестивале детского творчества «Юные таланты Московии», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По ее словам, история фестиваля насчитывает более 20 лет. Он начинался с простых конкурсов, а сейчас включает 47 мероприятий научно-технической и художественной направленности.

«Мы ежегодно проводим фестиваль и видим, что интерес к нему только усиливается. Первым этапом для каждого творческого коллектива и индивидуального исполнителя стали конкурсы в муниципальных районах и городских округах Московской области – в них в этом году приняли участие свыше 82 тысяч человек. Затем прошел областной этап, а это свыше 750 участников», – отметила Забралова.

Победители областного фестиваля будут участвовать во всероссийских и международных конкурсах, заключила она.

В качестве государственной поддержки талантливой молодежи, победители областного фестиваля также будут иметь возможность получить премию. Кроме того, лучшим из лучших присуждается именная стипендия губернатора Московской области Андрея Воробьева.