РИАМО – 14 мар. С начала 2019 года в Москве провели 155 проверок объектов дорожно‑мостового строительства, в результате выявлено свыше 500 нарушений по качеству работ, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

В 33 проверках участвовали специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС»). В ходе проверок проводились инструментальные обследования строящихся конструкций, а также испытания построенных конструкций и применяемых материалов.

«Среди проверенных объектов: тоннель под Калужским шоссе и многоуровневая транспортная развязка в районе ТПУ «Столбово» с подъездными дорогами, Симоновская набережная на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда с мостом, участок Дорожной улицы от Кантемировской улицы до МКАД, участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе», – отмечается в сообщении.

На проверенных объектах в общей сложности выявлено более 500 нарушений, в том числе по организации работ, содержанию стройплощадок и качеству работ.

«Значительная часть нарушений устраняется в установленные сроки, что подтверждают повторные проверки. За несвоевременное устранение нарушений применяются меры административного воздействия», – подчеркивается в пресс-релизе.

За допущенные нарушения техническим заказчикам и строительным организациям выдано более 100 предписаний об устранении нарушений, оформлено 150 протоколов об административных нарушениях на общую сумму штрафов более 8 миллионов рублей.

«Всего под надзором комитета находится 125 объектов дорожно‑мостового строительства. В этом году Мосгосстройнадзор оформил три заключения о соответствии (ЗОС) и восемь разрешений на ввод в эксплуатацию дорожных объектов», – пояснил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.