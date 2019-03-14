РИАМО - 14 мар. Подмосковный Чехов вошел в топ-5 популярных малых городов России для весенних путешествий, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

«Выборг в Ленинградской области, Лахденпохья в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области, Суздаль во Владимирской области и Чехов в Московской области входят в первую пятерку популярных у туристов малых городов», – говорится в сообщении.

Туристы бронируют весенние поездки в малые города на период от двух до четырех суток и тратят на проживание в гостиницах и домах от 2,8 до 4,3 тысячи рублей на семью в сутки. Меньше всего на проживание тратят в Карелии, больше – во Владимирской области.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и домов туристами для проживания с 15 марта по 30 апреля.