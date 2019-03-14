РИАМО - 14 мар. В Подмосковье и Москве на 14 и 15 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 четверга.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской области.

В четверг в Подмосковье и Москве установилась погода с переменной облачностью без осадков, максимальная температура составит плюс 3 градуса.

Облачно с прояснениями, небольшой снег местами и гололедица ожидаются в Московском регионе 15 марта. Порывы ветра днем достигнут 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3-1 градус, днем — плюс 2-4 градуса.