РИАМО - 14 мар. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли законы о том, что Щелково, Солнечногорск и Одинцово стали городами областного подчинения, сообщается на сайте регионального парламента.

Ранее Московская областная дума уже приняла законы о формировании городских округов на территории Щелковского, Одинцовского и Солнечногорского районов.

«Фактически Щелково и Солнечногорск стали административными центрами новых муниципалитетов, что должно повлечь за собой изменение их статуса. Также изменение границ городского округа Одинцово влечет за собой перемены в статусе городского поселения Одинцово», — говорится в сообщении.

Так, в ходе заседания депутаты приняли ряд законов и внесли изменения в действующие нормативные правовые акты Московской области. Теперь Щелково, Солнечногорск и Одинцово стали городами областного подчинения. Также упразднены Щелковский и Солнечногорский муниципальные районы.

Зампред комитета подмосковного парламента по вопросам госвласти и региональной безопасности Николай Черкасов пояснил, что «законы были рассмотрены на заседании комитета со всеми заинтересованными сторонами».