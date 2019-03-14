РИАМО - 14 мар. Полицейские в подмосковной Лобне задержали 32-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте фальшивых денежных купюр, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Злоумышленник приобретал товар в местных магазинах, расплачиваясь фальшивыми денежными средствами. При этом сдачу получал подлинными деньгами.

«В торговых точках обнаружены и изъяты две купюры достоинством 5 тысяч рублей с признаками подделки, которые по результатам исследований выполнены электрографическим и струйным способами печати», – отмечается в материале.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ (сбыт поддельных денег). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Злоумышленника заключили под стражу.

Силовики провели задержания членов банды фальшивомонетчиков в Московском регионе>>