РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МУ МВД России «Люберецкое» выявили 111 экономических преступлений в минувшем году, сообщил замначальника ведомства Александр Кречет.

В четверг в МУ МВД России «Люберецкое» прошла пресс-конференция на тему: «Профилактика и противодействие коррупции». Ее провели в преддверии Дня образования службы по борьбе с экономическими преступлениями, который отмечается 16 марта.

«За 2018 год ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое» выявлено 111 преступлений экономической направленности. Из них 70 преступлений тяжких и особо тяжких», – сказал Кречет.

По его словам, также выявили 52 экономических преступления в крупном и особо крупном размере. На территории четырех городских округов – Лыткарина, Люберец, Дзержинского и Котельников – в 2018 году зафиксировали 15 фактов коррупции, в том числе три случая получения взятки и два по факту дачи взятки.

«Из возбужденных уголовных дел 57 направили в суд», – подчеркнул Кречет.

Он отметил, что в коррупционных преступлениях за 2018 год и истекший период 2019 года оказались замешаны должностные лица администраций городских округов на территории обслуживания ОЭБиПК, медицинских учреждений, учреждений социальной и образовательной сферы.