РИАМО – 14 мар. С начала текущего года более тысячи москвичей отмечают новоселье по программе реновации, всего в городе строится 98 домов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«С января текущего года в новые квартиры по реновации уже переехали жители 500 квартир – это около тысячи человек», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что в целом по городу уже запущено переселение из 50 старых домов в 33 новостройки в семи административных округах.

«В 2019 году планируется начать переселение еще из 50 старых домов», – заверил Левкин.

В настоящее время в рамках программы реновации в Москве строится 98 домов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров.

«Введено в эксплуатацию 40 домов. Их общая площадь составляет порядка полумиллиона квадратных метров», – дополнил руководитель департамента.

По его словам, в столице ведется разработка градостроительной и проектной документации для строительства нового жилья. К настоящему моменту утвержден перечень из 318 стартовых площадок, причем их подбор продолжается.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5172 домов.