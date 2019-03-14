РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. Строительство производственно-складского корпуса завершили в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Производственно-складской корпус, расположенный на улице Заводская в микрорайоне Климовск, предназначен для промежуточного хранения огнезащитных красок, поступающих на склад в упакованном виде на поддонах.

«Строительство производственно-складского корпуса завершили в городском округе Подольск. Объекту выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС)», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что общая площадь объекта составляет 3 163 квадратных метра. В здании обустроены помещения складского назначения, подсобно-технические и служебно-бытовые помещения. Хранение товаров предусмотрено на трех ярусных фронтальных стеллажах высотой 5,1 метра. Вместимость складского корпуса – 2016 скомплектованных паллет на поддонах.

Застройщиком является акционерное общество научно-производственного объединения «Унихимтек».