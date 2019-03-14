РИАМО – 14 мар. Сотрудники полиции в Москве задержали 51-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве, установлено, что он пытался приобрести недвижимость по поддельным документам, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

«Злоумышленник, предоставив поддельный договор купли-продажи в регистрирующую организацию, незаконно приобрел право собственности на квартиру, расположенную в 1-м Волконском переулке», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Он пояснил, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний приезжий мужчина.

«Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – отмечается в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.