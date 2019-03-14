РИАМО - 14 мар. В прошлом году в подмосковном Серпухове на 22% выросло число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, их стало больше почти на 1 тысячу, сообщил глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков.

В четверг в подмосковном Серпухове Жариков выступает с ежегодным отчетом перед жителями об итогах работы за 2018 год и приоритетных путях развития округа в текущем году. На мероприятии присутствует вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«В 2018 году в городе количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 984 единицы или на 22%», – сказал Жариков.

Он также уточнил, что одной из наиболее важных задач в подмосковном Серпухове является создание высокооплачиваемых рабочих мест.

«Всего из 67 930 человек экономически активного населения в экономике города заняты лишь 58 тысяч, то есть не менее 9 930 человек трудятся либо в теневом секторе, либо в иных муниципалитетах. Эти цифры не могут не вызывать тревогу. И здесь вопрос не только в администрировании налогов. Безусловно, серпуховичи хотят трудиться в своем городе, получая достойную зарплату. Поэтому для нас архиважной задачей остается открытие новых предприятий, модернизация производств и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест», – сказал Жариков.

Он отметил, что такие планы невозможно реализовать, не уделяя дополнительного внимания субъектам предпринимательской деятельности.