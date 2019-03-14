РИАМО - 14 мар. К началу новой недели температура воздуха в Москве поднимется до плюс 8 градусов, такое тепло характерно для начала апреля, сообщается на сайте «Метеовести».

«В центре России в четверг еще будет сказываться влияние антициклона, образовавшегося из-за вторжения холодного воздуха. Днем в Москве солнечная погода, воздух прогреется до плюс 2 градуса. С пятницы вероятность осадков будет возрастать. К понедельнику потеплеет, словно в начале апреля - до плюс 8 градусов», - говорится в сообщении.

В четверг, по прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

В течение всех выходных погода в Московском регионе будет облачной с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде снега. Также по утрам может возникать гололедица, в связи с чем нужно быть аккуратнее на дорогах.

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