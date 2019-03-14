РИАМО - 14 мар. Межведомственная комиссия, которая провела мониторинг объектов придорожного сервиса в Подмосковье, пришла к выводу, что только 5% таких объектов соответствуют требованиям законодательства, сообщил журналистам в четверг министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В Подмосковье межведомственная комиссия провела мониторинг объектов придорожного сервиса. Специалисты проверили их правовой статус, соблюдение требований по безопасности движения, соответствие архитектурному облику. Совместно с муниципалитетами составляется дорожная карта по устранению нарушений, вплоть до сноса незаконных объектов.

«В первую очередь это касается автомоек и автосервисов. Как мы выяснили, этим никто никогда раньше не занимался. Эта тема не вызывала бы столько вопросов, если бы не касалась безопасности людей. По результатам мониторинга проверили 411 объектов. Складывается удручающая картина: лишь 5% полностью имеют тот набор документов, который должен быть на каждой автомойке и каждом автосервисе», - сказал Посаженников на брифинге в доме правительства Московской области.

Как отмечается в материалах к брифингу, на 42% проверенных объектов есть отдельные нарушения, в работе 53% выявлено полное несоответствие законодательству.