РИАМО - 14 мар. Мосгорсуд в четверг признал законным арест женщины, оставившей шестилетнего сына ночью в парке «Лосиный остров», сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Решение Преображенского суда оставлено без изменений. Жалоба не удовлетворена», – сказал собеседник агентства.

Вечером 17 февраля Надежда Куликова со своим малолетним ребенком заехала на машине в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, в лесу ребенок убежал и не вернулся. Почти сутки спустя мальчик смог выйти на дорогу, его нашли на 102-м километре МКАД в 09:21 18 февраля, откуда мужчина донес его до заправки. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением.

Мать ребенка заключена на два месяца под стражу. В ходе обыска у нее были обнаружены нож и три рулона скотча. Ее обвиняют в покушении на убийство.