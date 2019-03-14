РИАМО – 14 мар. Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в предстоящие выходные в связи с работами по развитию инфраструктуры, актуальное расписание разместят на сайте ОАО «РЖД», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В предстоящие выходные, 16 и 17 марта, железнодорожники продолжат работы по прокладке тоннеля для будущего подземного перехода на новом строящемся остановочном пункте «Северянин», который в перспективе соединит Ярославское направление со станцией «Ростокино» Московского центрального кольца», – говорится в сообщении.

Кроме того, 16 и 17 марта из расписания выведут несколько пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями «Монино», «Пушкино» и «Сергиев Посад».

«Также у некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Корректировки коснуться следующих остановочных пунктов: «Москва-3», «Маленковская», «Яуза» и «Северянин», – перечисляется в материале.

Железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».