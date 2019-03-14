РИАМО – 14 мар. Минприроды РФ впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в стране, запасы нефти оценены почти в 40 триллионов рублей, природного газа – более чем в 11 триллионов, пишет в четверг РБК.

«Стоимость запасов нефти составила 39,6 триллиона рублей, газа – 11,3 триллиона, угля – почти 2 триллиона рублей. Запасы железной руды оценили в 808 миллиардов рублей; алмазов – в 505 миллиардов рублей; золота — в 480 миллиардов рублей», – говорится в материале.

Совокупная стоимость все минеральных и энергетических ресурсов, куда входит нефть, газ, золото, медь, алмазы и так далее, составила 52 триллиона 20 миллиардов рублей или около 60% ВВП за 2017 год.

В соответствии с методологией министерства, объектом оценки являются «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются утвержденный в установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ». То есть оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов.