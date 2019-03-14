РИАМО - 14 мар. В центре Москвы неизвестный злоумышленник, разбив стекло в автомобиле Mini Cooper, выкрал портфель, в котором находились три слуховых аппарата, документы и MacBook на общую сумму 200 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

С сообщением о краже обратился мужчина 1993 года рождения. Инцидент произошел 12 марта по адресу: Москва, Сивяков переулок.

«Неизвестный, разбив стекло задней правой двери автомашины Mini Cooper, похитил из салона портфель, в котором находились: MacBook, три слуховых аппарата и бухгалтерские документы на ИП «Ч», – сказал собеседник агентства.

По его словам, ущерб составил 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».