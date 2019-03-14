РИАМО – 14 мар. Житель Раменского обратился за помощью к столичным медикам с ножевым ранением, позднее удалось установить, что повреждения он получил в ссоре от своей знакомой, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Так, 13 марта в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки самостоятельно обратился и госпитализирован мужчина 1972 года рождения, зарегистрированный по адресу: улица Бирюлевская, дом 58, корпус 3, квартира 256, проживающий по адресу: город Раменское, улица Московская.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД гражданка 1980 года рождения, проживающая по тому же адресу, что и пострадавший», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.