РИАМО - 14 мар. На трассе А-107 в Подмосковье произошло столкновение двух фур и микроавтобуса, в результате ДТП пострадали четыре человека, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«На 167-м километре трассы А-107 произошло столкновение двух фур и микроавтобуса. Столкнулись в попутном направлении. В результате ДТП четыре человека пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины произошедшего устанавливаются.

По данным на сайте ГУ МЧС России по Московской области, авария произошла в четверг примерно в 09:20 около села Салтыково в Раменском районе.