РИАМО – 14 мар. ДТП с участием автобуса произошло в Сергиево-Посадском районе, в нем пострадали 10 человек, сообщает ТАСС.

«В четверг утром в Сергиево-Посадском районе недалеко от поселка Лоза столкнулись легковой автомобиль и автобус», – заявил источник агентства в экстренных службах.

Собеседник добавил, что в больницу доставлены 10 пострадавших для осмотра. Причины аварии устанавливаются.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что в 09:35 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

«Есть пострадавшие», – пояснили в ГУ МЧС, не назвав их количество.

Из-за ДТП движение в районе аварии затруднено. На месте дежурят оперативные службы. Кроме того, источник в экстренных службах региона добавил, что автобус опрокинулся на бок.

«Автобус опрокинулся на бок, а у легковой машины, столкнувшейся с ним, серьезно повреждена передняя часть, оторван капот, снесен бампер. Полиция устанавливает причины аварии», – заключил собеседник агентства.

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