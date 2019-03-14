РИАМО - 14 мар. Следствие объявило в международный розыск владельца группы компаний «Гема» Александра Геллера, обвиняемого в хищении почти 1 миллиарда рублей у Московского метрополитена при размещении рекламы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, с апреля по июль 2015 года генеральный директор ООО «Авто Селл» Гюля Коган совместно с Геллером и подельниками похитили у ГУП «Московский метрополитен» денежные средства в сумме свыше 850 миллионов рублей. Деньги предназначались для оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что соучастник Александр Геллер с целью избежания привлечения к уголовной ответственности скрывается за пределами Российской Федерации, в связи с чем объявлен в международный розыск», – говорится в сообщении.

Коган и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

«В целях возмещения причиненного потерпевшим ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее компании, рыночная стоимость которого составляет более 1 миллиарда рублей», – заключается в материале.