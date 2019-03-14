РИАМО – 14 мар. Строительные работы на новом участке Сокольнической линии Московского метрополитена на территории ТиНАО выполнены на 90%, ведется монтаж оборудования и пусконаладочные работы, сообщил РИАМО в четверг руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«На станциях «Коммунарка» и «Прокшино» основные строительно-монтажные и архитектурно-отделочные работы завершены. Общая готовность станций более 90%. Сейчас ведется монтаж оборудования и пусконаладочные работы», – сказал Бочкарев.

Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии столичного метро до поселка Коммунарка для жителей новой Москвы планируют открыть в мае 2019 года. На новом участке «красной» ветки от станции «Саларьево» строятся четыре станции метро: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка». Линия в основном пройдет по земле, в створе новой автомобильной трассы, лишь на небольших участках поезда поедут в тоннелях. Длина участка – 11 километров.

«Коммунарка» и «Прокшино»: завершение работ на новом участке метро в новой Москве>>