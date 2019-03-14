РИАМО - 14 мар. Письма с жалобами заключенных в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы застряли в одном из столичных почтовых отделений из-за путаницы с документами, которые дают право получить корреспонденцию, пишет в четверг газета «Известия».

По словам председателя ОНК Москвы Вадима Горшенина, 1 марта он приехал в почтовое отделение №119313, чтобы получить письма заключенных, отправленные по одному из адресов ОНК Москвы. Однако корреспонденцию ему не выдали: замначальника отделения потребовала от главы ОНК предоставить доверенность от организации, заверенную печатью.

«Я постарался объяснить, что ОНК действуют на основании федерального закона об общественном контроле в местах принудительного содержания, но сами ОНК не являются юридическими лицами и печати у них быть не может — есть мандат, предусмотренный законом. Но почтальон заявила, что мандат, по предъявлении которого членов комиссии пропускают в СИЗО и колонии, для нее не документ, писем она не отдаст. И не отдала, хотя я постарался ей объяснить, что из-за ее действий кто-то из находящихся в СИЗО граждан, жалующихся на нарушения прав, не получит помощи», — сказал Горшенин.

Как заявили в пресс-службе «Почты России», действия сотрудника почтового отделения являются правомерными. Согласно требованиям Инструкции о предоставлении услуг по доверенности в отделениях почтовой связи, для получения писем глава ОНК должен был предъявить доверенность от организации, выписку из ЕГРЮЛ или копию учредительного документа.

Однако перечисленных документов ОНК предъявить не может, пояснил Горшенин. Комиссия не является юридическим лицом и не имеет ни печати, ни учредительного документа: она действует на основании федерального закона, а полномочия членов ОНК подтверждаются мандатами, которые выдает Общественная палата РФ. При этом мандат члена ОНК «Почта России» не считает документом, дающим основание для получения писем.

«Но с получением корреспонденции членами ОНК есть и другая проблема. Институт общественного наблюдения за тюрьмами существует уже 10 лет, но многим комиссиям не только негде проводить собрания — у них нет постоянного адреса, на который и должны поступать жалобы от заключенных и их родственников. Из-за смены адресов ОНК порой и происходит путаница с корреспонденцией. Между тем для некоторых арестантов эти письма — единственная возможность сообщить о нарушении своих прав», - добавляется в статье.