РИАМО - 14 мар. Около 2 тысяч человек в Москве в настоящее время задействованы в строительстве нового участка Сокольнической линии Московского метрополитена на территории ТиНАО, сообщил РИАМО в четверг руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«На участке Сокольнической линии от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка» в настоящее время работает порядка 2 тысяч строителей», – сказал Бочкарев.

14 января Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро «Саларьево» – «Коммунарка». В мае участок будет запущен для пассажиров. Кроме того, принято решение о продлении Сокольнической линии метро в ТиНАО еще на 2,6 километра. На этом участке появится дополнительная станция – «Потапово».

После открытия участка «Саларьево» – «Коммунарка» снизится нагрузка на действующие станции метро «Саларьево» (минус 14%), «Теплый стан» (минус 17%), «Рассказовка» (минус 17%), «Бунинская аллея» (минус 19%). Ожидается также снижение нагрузки в пиковые часы на Калужском шоссе на 8%, Киевском шоссе – на 7% и на юго-западном участке МКАД – на 9%.

Ежедневные поездки по городу для жителей новой Москвы сократятся до 1 часа в день.

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