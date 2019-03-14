РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. Добровольцы разыскивают родственников мужчины, который в феврале поступил в больницу подмосковных Люберец, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

«Помогите найти родных! В феврале 2019 года в медицинское учреждение города Люберцы был доставлен неизвестный мужчина, на вид 55-60 лет. О себе ничего не помнит. Может быть из любого региона и города», – говорится в сообщении.

Рост мужчины 185 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые. У него имеются татуировки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».