РИАМО – 14 мар. Нарушения требований ветеринарного законодательства выявлены при проверке администрации в городском округе Краснознаменск, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В конце февраля 2019 года управлением проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ администрацией городского округа Краснознаменск Московской области (Московская область, город Краснознаменск, улица Краснознаменная, дом 1).

«В процессе проведения проверки управлением выявлены нарушения Федерального закона РФ «О ветеринарии» и приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», среди которых: похозяйственная книга периода 2016-2019 годов представлена, но не ведется; отсутствуют сведения о наличии поголовья скота и птицы на территории городского округа, сплошные обходы личных хозяйств, подворные обходы не производятся, сведения не собираются (форма №14 «Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения» не ведется)», – отмечается в сообщении.

В связи с этим администрация не располагает сведениями о количестве животных и их видах, не сможет предоставить достоверные сведения для проведения противоэпизоотических мероприятий и не сможет участвовать в принятии решения по отчуждению животных в случае возникновения и ликвидации очагов опасных инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.

«В марте 2019 года управлением за выявленные нарушения правил карантина животных администрация городского округа Краснознаменск Московской области привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, выдано предписание об устранении выявленных нарушений», – заключается в материале.