РИАМО - 14 мар. Порядка 220 тысяч жителей Подмосковья прошли плановое медицинское обследование c начала 2019 года, из них более 75 тысяч человек признаны здоровыми, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала 2019 года в Московской области ежегодную диспансеризацию прошли 218 тысяч человек, что составляет 16% от годового плана», – сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

По его словам, из всех прошедших данное обследование более 75 тысяч человек (34%) были признаны практически здоровыми, почти 30 тысяч человек (14%) – имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, еще у 113 тысяч человек (52%) были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.

«Диспансеризация позволяет узнать всю необходимую информацию о состоянии здоровья, выявить на ранней стадии различные заболевания и оперативно начать лечение. Так, с начала года у обследованных обнаружили 26 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе – 9,4 тысячи случаев болезней системы кровообращения, 6,1 тысячи случаев болезней эндокринной системы, 370 случаев злокачественных онкологических заболеваний», – отметил Матвеев.

Министр напомнил, что в текущем году диспансеризацию должны пройти 1,36 миллиона человек.

Также в поликлиниках Подмосковья, помимо пяти рабочих дней на неделе, было проведено четыре рабочих субботы — Единые дни диспансеризации, в ходе которых обследования прошли 11,7 тысячи человек.