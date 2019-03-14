РИАМО - 14 мар. В центре Москвы неизвестный злоумышленник, разбив стекло в автомобиле BMW X5, выкрал сумку Louis Vuitton за 150 тысяч рублей, в которой находились личные вещи и документы, сумма ущерба составила почти 400 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Заявление о краже поступило от пострадавшего – мужчины 1992 года рождения. Инцидент произошел 12 марта по адресу: Москва, улица Большая Полянка, дом 44.

«Неизвестное лицо путем разбития правого заднего стекла из его автомашины BMW X5 совершило хищение сумки Louis Vuitton стоимостью 150 тысяч рублей, в которой находились: iPhone 6S стоимостью 30 тысяч рублей, MacBook Pro стоимостью 80 тысяч рублей, два подарочных сертификата на общую сумму 115 тысяч рублей в магазине Louis Vuitton, документы на автомобиль Porsche Cayenne, документы организации ООО «И», две ручки Parker стоимостью 10 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

По его словам, злоумышленник скрылся. Ущерб составил 380 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».