РИАМО - 14 мар. В течение трех лет малоимущие подмосковные семьи заключили 29 социальных контрактов на сумму 1,7 миллиона рублей, соцконтракты позволяют оказывать семьям адресную помощь, сообщила РИАМО в четверг министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
По словам министра, социальный контракт позволяет оказывать адресную помощь человеку или семье.
«Ее суть в том, что малоимущим семьям предоставляется более весомая материальная поддержка. Основное условие – семья или человек должны сами активно действовать, чтобы преодолеть бедность и выйти на постоянный самостоятельный источник дохода», - пояснила Фаевская.
Реализация социального контракта устанавливается на период от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации. В ней могут быть предусмотрены самые разные мероприятия: поиск работы, обучение, ведение личного подсобного хозяйства.
Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному Собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. Важнейшая часть связана с темой поддержки семей с детьми, преодоления бедности, развития здравоохранения, образования, экологии. Среди прочего, президент поручил правительству оказать содействие регионам, которые активно внедряют практику социального контракта.
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