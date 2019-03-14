РИАМО - 14 мар. В течение трех лет малоимущие подмосковные семьи заключили 29 социальных контрактов на сумму 1,7 миллиона рублей, соцконтракты позволяют оказывать семьям адресную помощь, сообщила РИАМО в четверг министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Начинания с 2016 года по 2018 год в регионе 29 семей получили государственную социальную помощь на основании социального контракта на общую сумму 1,7 миллиона рублей», - сказала Фаевская.

По словам министра, социальный контракт позволяет оказывать адресную помощь человеку или семье.

«Ее суть в том, что малоимущим семьям предоставляется более весомая материальная поддержка. Основное условие – семья или человек должны сами активно действовать, чтобы преодолеть бедность и выйти на постоянный самостоятельный источник дохода», - пояснила Фаевская.

Реализация социального контракта устанавливается на период от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации. В ней могут быть предусмотрены самые разные мероприятия: поиск работы, обучение, ведение личного подсобного хозяйства.

«Все очень индивидуально. Но в любом случае это должны быть активные действия со стороны самой семьи, которая хочет решить свои материальные проблемы. Максимальный размер социального контракта составляет 60 тысяч рублей», - заключила Фаевская.

Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному Собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. Важнейшая часть связана с темой поддержки семей с детьми, преодоления бедности, развития здравоохранения, образования, экологии. Среди прочего, президент поручил правительству оказать содействие регионам, которые активно внедряют практику социального контракта.