РИАМО - 14 мар. В столичном районе Ясенево демонтировали самовольно возведенную пристройку к автосалону, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Факт нарушения земельного законодательства пресечен на Новоясеневском проспекте, владение 8, строение 1.

«На земельном участке, предоставленном под эксплуатацию имущественного комплекса автоцентра, без разрешительной документации была возведена пристройка, где осуществляли работы по предпродажной подготовке автомобилей. Пристройка была создана на земельном участке, который не предоставлялся для целей строительства, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию также не оформлялись», – пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

За нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка организация привлечена к административной ответственности на сумму штрафов свыше 1 миллиона рублей.

«Нарушителю было предписано демонтировать самострой и освободить земельный участок», – добавил начальник контрольного ведомства.

В настоящее время проведены работы по сносу пристройки, нарушение земельного законодательства устранено.