РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. Экологи подмосковных Люберец проверили состояние Малаховского озера в связи с паводками, они обнаружили незначительный подъем воды, сообщается в Instagram-аккаунте управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

«В связи с наступлением сезонных паводков, управление по охране окружающей среды совместно с управлением ГО и ЧС, представителем Юго-Западного участка ГУ «Мособлводхоз» и представителями территориальных управлений «Томилино-Октябрьский», «Малаховка-Красково», провели визуальный осмотр технического состояния и пропускной способности гидротехнических сооружений Малаховского озера и Токаревских прудов. По результатам обследования, подъем воды незначительный», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что на водоемах стоит ледостав. Перелив воды свободный.

«Имеется ряд замечаний, который будет устранен в ближайшее время», – заключается в сообщении.