РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. Инспекторы ДПС до конца марта проведут в подмосковном Королеве два рейда по профилактике и пресечению нарушений ПДД пешеходами и водителями, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

Оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» будут направлены на стабилизацию аварийной обстановки и снижению количества дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«С 18 по 24 марта в Королеве пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», с 25 по 31 марта будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». За 2 месяца 2019 года количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 44,4%, количество самих пострадавших так же уменьшилось на 33,3%, произошло 3 ДТП, в которых пострадали дети», – сказала Фадеева.

За 2 месяца 2019 года в Королеве зарегистрировано 637 ДТП с материальным ущербом, в сравнении с 2018 годом их количество уменьшилось на 13,3%. Причинами столкновений стали: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения, нарушение требования сигналов светофора, дорожных знаков.

Было совершено два наезда на пешеходов, в которых никто не погиб. Оба ДТП произошли вне зоны пешеходного перехода.

«Анализ ДТП показал, что по-прежнему, основным фактором, оказывающим решающее влияние на положение дел, является крайне низкий уровень дисциплины участников дорожного движения», – добавила Фадеева.

Наиболее аварийными улицами стали улицы Горького, Комсомольская, Чапаева, Орджоникидзе и Мира.