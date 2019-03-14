РИАМО – 14 мар. Социальная сеть Instagram восстановила нормальную работу после глобального сбоя, сообщает kp.ru.

«Мы вернулись», – говорится в Twitter-аккаунте компании.

Вместе с записью компания выложила в своем микроблоге короткое эмоциональное видео.

Накануне произошел крупный сбой в работе соцсетей Instagram и Facebook, а также мессенджера WhatsApp. Пользователи из России и других стран столкнулись с проблемами при входе в учетную запись, отправке и получении сообщений, обновлении ленты новостей.

Ранее в Instagram и Facebook заявили, что сбои не были вызваны DDoS-атакой.