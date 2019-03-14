РИАМО - 14 мар. На юге столице в лифте жилого дома неизвестный напал на молодого человека 2001 года рождения, похитил у него телефон, наушники, игровую приставку и скрылся, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о разбое поступило 13 марта по адресу: Ореховый бульвар, дом 14.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 11 марта в 14:00 в лифте дома по указанному адресу неизвестный, угрожая пострадавшему предметом, похожим на нож, открыто похитил у него сотовый телефон, наушники, игровую приставку, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил 4,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».