РИАМО - 14 мар. В новой Москве неизвестный напал на женщину в подъезде одного из жилых домов и похитил у нее сумочку, в которой находилось более 20 миллионов рублей, пострадавшей оказалась безработная москвичка 1973 года рождения, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о грабеже поступило 13 марта по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 13 марта в 14:00 в подъезде дома по указанному адресу неизвестный, толкнув пострадавшую, открыто похитил у нее сумку, в которой находились 20 миллионов 400 тысяч рублей (деньги личные), после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».