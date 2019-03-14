РИАМО – 14 мар. До 31 марта ежедневно с 10:30 до 17:00 в павильоне №12 ВДНХ пройдет акция «Проверь сосуды ног», в ходе которой все желающие смогут бесплатно проверить здоровье ног при помощи процедуры ультразвуковой допплерографии, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.

Также с 18 по 24 марта пройдет акция «Проверь свои стопы» по бароподометрическому обследованию стопы.

«В рамках акции «Проверь сосуды ног» у пациента специалистом-врачом функциональной диагностики проводится оценка состояния периферических артерий с помощью ультразвуковой допплерографии. Данное обследование позволяет быстро оценить состояние системы кровообращения нижних конечностей и начать соответствующие профилактические мероприятия», – говорится в сообщении.

Время обследования на приборе «Сономед 300М-1П» занимает в среднем 15-30 минут. Пациент располагается лежа на кушетке и оголяет ноги, а специалист датчиком, предварительно нанеся на ноги гель, исследует состояние сосудов и кровотока в контрольных точках. По результатам обследования участникам акции даются необходимые рекомендации.

«Документов и предварительной информации не требуется. Телефон для справок: 8(495) 971-81-85», – заключается в сообщении.