РИАМО – 14 мар. До 31 марта ежедневно с 10:30 до 17:00 в павильоне №12 ВДНХ пройдет акция «Проверь сосуды ног», в ходе которой все желающие смогут бесплатно проверить здоровье ног при помощи процедуры ультразвуковой допплерографии, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.
Также с 18 по 24 марта пройдет акция «Проверь свои стопы» по бароподометрическому обследованию стопы.
Время обследования на приборе «Сономед 300М-1П» занимает в среднем 15-30 минут. Пациент располагается лежа на кушетке и оголяет ноги, а специалист датчиком, предварительно нанеся на ноги гель, исследует состояние сосудов и кровотока в контрольных точках. По результатам обследования участникам акции даются необходимые рекомендации.
«Документов и предварительной информации не требуется. Телефон для справок: 8(495) 971-81-85», – заключается в сообщении.
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