РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. Активисты подмосковного Королева проверили состояние дорог и тротуаров города, об обнаруженных ямах сообщили в администрацию для их устранения, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».
В рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» активисты местного отделения партии провели мониторинг состояния дорог и тротуаров в микрорайонах и центральной части города. На одном из прошедших приемов, которые проводили депутаты отделения «Единой России» Королева, был затронут вопрос неудовлетворительного состояния дорог и тротуаров в микрорайонах наукограда.
Все замечания зафиксированы и переданы в городскую администрацию для решения проблем и устранения нарушений.
Партийный проект «Безопасные дороги» направлен на контроль состояния и содействие повышению качества дорожного полотна, а также на содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог.
Активисты Королевского отделения партии «Единая Россия» регулярно проводят мониторинги качества дорожного полотна и тротуаров, профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений и массовые информационно-пропагандистские мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
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