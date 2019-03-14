РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. Активисты подмосковного Королева проверили состояние дорог и тротуаров города, об обнаруженных ямах сообщили в администрацию для их устранения, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» активисты местного отделения партии провели мониторинг состояния дорог и тротуаров в микрорайонах и центральной части города. На одном из прошедших приемов, которые проводили депутаты отделения «Единой России» Королева, был затронут вопрос неудовлетворительного состояния дорог и тротуаров в микрорайонах наукограда.

«Единороссы осмотрели дороги и тротуары на улице Пионерская в микрорайоне Юбилейный, улице Советская в микрорайоне Первомайский и улице Коминтерна в центральной части города. В ходе рейда партийцы обнаружили несколько глубоких ям, препятствующих проезду транспорта, в том числе общественного, а также обледенение и дефекты покрытия тротуаров», – говорится в сообщении.

Все замечания зафиксированы и переданы в городскую администрацию для решения проблем и устранения нарушений.

Партийный проект «Безопасные дороги» направлен на контроль состояния и содействие повышению качества дорожного полотна, а также на содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог.

Активисты Королевского отделения партии «Единая Россия» регулярно проводят мониторинги качества дорожного полотна и тротуаров, профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений и массовые информационно-пропагандистские мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.