РИАМО - 14 мар. В новой Москве ссора двух мужчин закончилась поножовщиной, в результате один из них нанес другому ранения, от которых последний скончался, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение об обнаружении трупа поступило 13 марта по адресу: Новоясеневский проспект, дом 24, корпус 2. Погибшим оказался мужчина 1993 года рождения.

«Тринадцатого марта в 13:10 по адресу: Москва, поселок завода Мосрентген, СНТ «Дудкино», сотрудниками полиции задержан гражданин 1993 года рождения, который изобличен в том, что 13 марта в 00:30 по адресу: Москва, поселок завода Мосрентген, дом 30, в ссоре, предметом, похожим на нож, нанес колото-резаные ранения пострадавшему, от которых последний скончался», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Источник в правоохранительных органах подтверждает факт задержания подозреваемого.