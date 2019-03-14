РИАМО - 14 мар. На юге столицы в районе Бирюлево Западное неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser Prado стоимостью свыше 3,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило 13 марта от владельца автомобиля. Машина была припаркована по адресу: Булатниковский проезд, дом 10, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 15:00 12 марта до 13:30 13 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 3,7 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка.