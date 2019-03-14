РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. МУ МВД России «Люберецкое» просит жителей подмосковных Люберец, Дзержинского и Котельников сообщать о фактах нарушения прав и законных интересов детей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«МУ МВД России «Люберецкое» просит сообщать об известных фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе о родителях или иных членах семьи, злоупотребляющих алкогольной или спиртосодержащей продукцией, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача», – говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо сообщать в полицию, если родители ведут антиобщественный образ жизни, а также допускают совершение правонарушений в отношении несовершеннолетних или с их участием.

Обратиться можно по телефонам: 8(495)554-93-94 (дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»), 8(495)559-81-95 (дежурная часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД), 8(495)551-20-88 (дежурная часть Дзержинского отдела полиции МУ МВД).

Также о нарушениях прав детей можно сообщить на горячую линию «Дети в беде» комиссии по делам несовершеннолетних. Телефон горячей линии в Люберцах – 8(495)503-20-80, в Котельниках – 8(495)742-02-56, в Дзержинском – 8(985)425-69-33.

Можно позвонить в управление опеки и попечительства министерства образования Московской области по Люберцам, Котельникам, Дзержинскому и Лыткарину: 8(495)554-63-72.