РИАМО - 14 мар. В ходе рейдов на столичном рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» правоохранительные органы выявили несколько ферм для майнинга криптовалют, сообщает ТАСС.

Проверки торговых объектов стартовали в начале этой недели. Рейды проводит полиция совместно с бойцами Росгвардии.

«В ходе рейдов на «Садоводе» и в «Москве» найдено несколько майнинговых ферм. Их владельцы устанавливаются», – сказал источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что также в этих торговых объектах нашли большие суммы наличных. Теперь правоохранителям предстоит определить источник происхождения денежных средств.

Полицейский рейд на рынке «Москва». ВИДЕО>>