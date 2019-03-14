РИАМО - 14 мар. В конце этой недели в Москве и Подмосковье наступит потепление, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде снега, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«На подходе у нас теплый фронт, будет теплеть. На ближайшую неделю сохранится теплая погода выше нормы. В пятницу температура воздуха будет плюс 2-4 градуса, в ночь на субботу - от минус 1 до минус 3 градусов, днем – плюс 1-3 градуса, в центре города может быть до плюс 5 градусов. В воскресенье ночью будет около нуля, днем еще потеплеет - от плюс 1 до плюс 6 градусов», - сказал Цыганков.

Он добавил, что все выходные погода в Московском регионе будет облачной с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде снега. Также в конце недели по утрам может возникать гололедица, в связи с чем нужно быть аккуратнее на дорогах.

В четверг, по прогнозу синоптиков, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.