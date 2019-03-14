РИАМО – 14 мар. В аэропорту «Домодедово» приостановили оформление порошка рогов северного оленя, поступившего из Мексики, из-за отсутствия ветеринарного сертификата, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Так, 1 марта на пограничном контрольном ветеринарном пункте ЗАО «Домодедово-Карго» была проведена проверка.

«Общий вес партии составил 100 килограммов. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала ветеринарного сертификата от 4 октября 2018 года», – отмечается в сообщении.

Груз задержан до предоставления оригинала ветеринарно-сопроводительных документов, оформленных с территории Российской Федерации, и получения подтверждения от Россельхознадзора.