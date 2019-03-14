РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. На балконе одного из домов по улице Генерала Смирнова в подмосковном Подольске ликвидировали возгорание до прибытия пожарных, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 13 марта в 12:57 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании на балконе по адресу: улица Генерала Смирнова, дом №14. Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», – говорится в сообщении.

На место возгорания были привлечены три единицы техники и 11 человек.