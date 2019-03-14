РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. В Королеве женщины-предприниматели обсудили проблемы бизнеса, а также способы его поддержки, сообщается на странице Городской торгово-промышленной палаты в Instagram.

Участников встречи по обсуждению проблем женского предпринимательства приветствовали президент Торгово-промышленной палаты Королева Людмила Козлова и председатель комитета палаты по делам женщин-предпринимателей Наталья Семко.

«В ходе совместного обсуждения были намечены ближайшие планы работы центра поддержки женского предпринимательства при Торгово-промышленной палате Королева, презентация которого состоялась на днях и вызвала большой интерес в городском бизнес-сообществе. Участница отметили, что необходима консолидация на площадке палаты, чтобы стать сильнее и успешнее», – говорится в сообщении.

В деловой встрече также принял участие председатель комитета по информационным технологиям и развитию цифровой экономики Городской торгово-промышленной палаты Виталий Полторацкий, который дал рекомендации женщинам-предпринимателям по развитию их бизнеса.