РИАМО – 14 мар. Участникам проекта под названием «Я – Москва» предлагают прислать любительские видео, снятые в столице за последние 30 лет, из этих работ смонтируют полнометражный документальный фильм, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Увидеть его можно будет в кинотеатрах сети «Москино» в октябре.

«Москино» совместно с центром «Австрийский культурный форум» в Москве запускают кинопроект «Я – Москва». В его рамках объявлен сбор любительских видео, снятых в разных районах города с конца 1980-х годов до наших дней. Работы будут приниматься с 15 марта до 30 сентября», – говорится в сообщении.

Из присланных материалов авторы проекта создадут документальный фильм — своеобразную видеолетопись столицы за последние 30 лет.

«Монтажерами итоговой ленты станут выпускники Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. По их задумке, полученные материалы сложатся в кинопортрет города и человека в нем», – уточняется в материале.

Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко заявила, что данный проект является настоящей городской историей, в центре которой частная жизнь москвичей.

«Нам интересно, где и как они росли, чем занимаются сейчас, как отмечают праздники и проводят выходные. «Москино» – идеальный партнер для проекта «Я – Москва». Ведь мы стремимся к тому, чтобы наши кинотеатры стали любимыми местами горожан для встреч и просмотра фильмов», – дополнила она.

Чтобы принять участие в кинопроекте, необходимо заполнить анкету на сайте iamthecity.moscow и приложить ссылку на видео.

«Ограничение по хронометражу – 30 минут. Имена всех авторов, приславших материалы для фильма, будут указаны в титрах картины. Если видео записано на кассету, в «Москино» подскажут, где его можно перевести в цифровой формат. За консультацией можно обращаться по телефону: 8(910)483-64-68 с 10:00 до 21:00 в рабочие дни», – перечисляется в сообщении.

Все подробности о кинопроекте и условиях участия в нем также доступны на сайте «Москино».

Премьера итогового документального фильма состоится в кинотеатрах сети в конце октября 2019 года. Также зрителям покажут ленту Am Rand: die Stadt, которая была создана в Вене и стала прототипом московского проекта.

«Москва – эклектичный, огромный и быстро меняющийся город. Помимо своей кинематографической ценности, фильм, созданный по итогам проекта, может стать частью важного антропологического исследования», – пояснил директор Австрийского культурного форума в Москве, атташе по культуре посольства Австрии в России Симон Мраз.

Проект «Я – Москва» основан на успешном опыте Австрийского музея кино, расположенного в Вене. Из домашних пленочных кинохроник, видео, снятых на смартфоны, и записей с камер наружного наблюдения художники Густав Дойч и Ханна Шимек собрали документальный сериал о том, как менялась Вена и ее жители в течение последних десятилетий.

Центр «Австрийский культурный форум в Москве» является представительством Австрийской Республики на территории Российской Федерации в области культуры. Его основная задача – работа с российскими и австрийскими художниками.